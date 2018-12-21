Экономическая политика правительства Мун Чжэ Ина в 2019 году

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17 декабря в Сеуле состоялось расширенное совещание по вопросам экономики под председательством президента страны Мун Чжэ Ина. Его участники обсуждали дальнейшие направления экономической политики и меры по повышению экономической активности. Для этого в следующем году планируется привлечь масштабные инвестиции частных и государственных компаний в объёме 19 млрд 440 млн долларов. Прежде всего, правительство намерено инвестировать в объекты социальной сферы.

61% бюджета будет израсходовано уже в первом полугодии на активизацию экономики. Чтобы привлечь больше частных инвесторов, будут упрощены определённые административные процедуры, которые зачастую затрудняют реализацию крупномасштабных проектов. Кроме того, проекты строительства государственных объектов будут переданы частным инвесторам. В целях активизации экономики на полгода будет продлён период снижения налога на потребление автомобилей. До конца февраля правительство также намерено урегулировать систему определения минимального размера оплаты труда и продлить срок адаптации к 52-часовой рабочей неделе. Будет также предусмотрен ряд новых мер, направленных на укрепление конкурентоспособности таких важных отраслей как производство автомобилей, судов, дисплеев и нефтехимическая отрасль.

По словам нового вице-премьера по экономике Хон Нам Ги, основной акцент в активизации отечественной экономики сделан на смягчении финансового регулирования, которое раньше мешало реализации крупномасштабных проектов. Усилия правительства будут направлены на скорейшую реализацию таких проектов как строительство 105-этажного бизнес-центра компании Hyundai Motor, создание полупроводникового кластера с участием компании SK Hynix и другие.

Эксперты говорят о смене приоритетов в экономической политике Мун Чжэ Ина. Судя по всему, правительство планирует направить силы на восстановление экономической активности.