ГА ООН приняла резолюцию по правам человека в КНДР

ⓒYONHAP News

17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее. По содержанию она мало чем отличается от прошлогодней резолюции за исключением того, что мировое сообщество приветствует решение Пхеньяна вступить в диалог о ядерном разоружении Корейского полуострова. Документ принимается уже 14-й год подряд, а это значит, что ситуация в Северной Корее мало изменилась.

Согласно резолюции, Генеральная Ассамблея осуждает длительные, систематические и масштабные нарушения прав человека, которые имеют место в КНДР. Речь идёт о пытках, бесчеловечном обращении с гражданами, насилии, публичных казнях, самопроизвольных арестах и наказаниях, нарушениях правовых процедур и принудительном труде. Все эти действия упоминались в отчёте, подготовленном специальным комитетом ООН в 2014 году. С тех пор ежегодно резолюция рекомендует привлечь к ответственности северокорейское руководство и обратиться в международный суд.

В предыдущие годы по рекомендации резолюции Совет Безопасности ООН проводил также заседания для обсуждения нарушений прав человека в КНДР. В этом году такое заседание проводиться не будет. В целом тот факт, что резолюция ООН уже не в первый раз была принята единогласно, указывает на серьёзную озабоченность мирового сообщества данным вопросом. Похоже, что в будущем на КНДР будет оказываться ещё бóльшее давление в связи с нарушениями прав человека.