В ближайшие годы в РК откроются максимум два интернет-банка 

В мае следующего года предварительное разрешение на работу получат максимум два южнокорейских интернет-банка, которые смогут начать работу с первой половины 2020 года. Сегодняшний рынок виртуальных банковских услуг представлен в РК двумя банками - К-bank и Какао bank. К-bank был основан 3 апреля 2017 года компанией KT, став первым интернет-банком в истории страны. Его появление вызвало сильный резонанс на финансовом рынке, поскольку за первые три дня работы новому банку удалось привлечь около ста тысяч клиентов. Второй интернет-банк Какао bank появился на свет спустя три месяца и получил ещё бóльший резонанс благодаря удачной маркетинговой стратегии на базе приложения КакаоTalk. Сегодня интернет-банки прочно закрепились на финансовом рынке, имея 7 млн 640 тыс. клиентов. Привлекательность интернет-банков заключается в простоте использования, более низкой сумме комиссии по сравнению с другими банками и низкой процентной ставке по кредитам. Интернет-банки повлияли и на маркетинговую деятельность традиционных банков, которые также стали развивать систему мобильных банковских услуг.





Среди кандидатов на открытие новых банков особое внимание привлекает компания Naver – самый крупный в стране интернет-портал, где зарегистрированы примерно 46 млн человек. На запуск интернет-банков претендуют также компании Kiwoom Securities и Interpark. Так, Kiwoom Securities является провайдером услуг в сфере информационных технологий. Interpark - компания по электронной торговле первого поколения. Она обещает создать инновационные кредитные продукты для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей на основе коммерческих данных тех компаний, которые были размещены на её торговой платформе.



