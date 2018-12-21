Рейтинг президента Мун Чжэ Ина на рекордно низком уровне

Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 17 по 21 декабря агентством Realmeter, рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 47,1%. Он опустился до минимального уровня с мая прошлого года, когда Мун Чжэ Ин вступил в должность президента. Самое резкое падение уровня популярности главы государства наблюдается среди молодёжи в возрасте до 30 лет, индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса. На позицию молодёжи повлиял в основном рост безработицы, а предприниматели озабочены ухудшением экономической ситуации. Они считают себя жертвами экономической политики Мун Чжэ Ина. Из-за резкого повышения минимального размера оплаты труда и сокращения продолжительности рабочего времени возросли их расходы на выплату заработной платы, а доходы уменьшились. Результатом стало вынужденное сокращение персонала, которое привело к росту безработицы.





В свете нынешних событий рост рейтинга президента Мун Чжэ Ина маловероятен, а политика обеспечения экономического роста за счёт увеличения доходов будет и впредь подвергаться критике. Изменения в рейтинге станут возможны лишь в том случае, если нынешняя политика будет скорректирована, а экономическая ситуация улучшится. Кстати, глава государства в своих последних выступлениях не исключает вероятности такой корректировки. Премьер-министр РК Ли Нак Ён заявил недавно, что он разделяет ответственность за сложившуюся ситуацию. Одновременно он предостерёг от того, чтобы возлагать вину за происходящее лишь на политику экономического роста за счёт увеличения доходов. Ли Нак Ён советует учитывать и внешнеэкономические факторы, которые оказали немалое влияние на нынешнюю ситуацию.