Прекрасный разум (1) 가고 싶습니다

Фраза недели

가고 싶습니다

[Каго щипсымнида]

Хочу поступить (пойти)





Грамматика

Глагол 가다 «идти, пойти, поступить» с глагольной конструкцией -고 싶다, которая применяется при подчеркивание желания реализации высказанного глагола. Сюда добавляется окончание в официально вежливой стили речи -ㅂ니다. Все вместе – 가고 싶습니다.





- 제가 가고 싶었던 나라들로 여행 가고 싶습니다.

- Я хочу путешествовать по странам, где хотел побывать.





- 저도 이제 시집 가고 싶습니다.

- Я уже хочу жениться, пойти замуж.









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





가야 합니다 – «Нужно идти».

가고 있습니다 – «Я иду».



