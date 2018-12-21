Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Прекрасный разум (1) 가고 싶습니다

#Говорим как герои сериалов l 2018-12-24

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

가고 싶습니다

[Каго щипсымнида] 

Хочу поступить (пойти)


Грамматика 

Глагол 가다 «идти, пойти, поступить» с глагольной конструкцией -고 싶다, которая применяется при подчеркивание желания реализации высказанного глагола. Сюда добавляется окончание в официально вежливой стили речи -ㅂ니다. Все вместе – 가고 싶습니다. 


- 제가 가고 싶었던 나라들로 여행 가고 싶습니다.

- Я хочу путешествовать по странам, где хотел побывать.


- 저도 이제 시집 가고 싶습니다. 

- Я уже хочу жениться, пойти замуж.



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


가야 합니다 – «Нужно идти».

가고 있습니다 – «Я иду».


Список

Рекомендуем