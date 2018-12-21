Прекрасный разум (1) 가고 싶습니다

Второй саммит США-КНДР может пройти в ближайшее время
2018-12-21
#Говорим как герои сериалов l 2018-12-24
Фраза недели
가고 싶습니다
[Каго щипсымнида]
Хочу поступить (пойти)
Грамматика
Глагол 가다 «идти, пойти, поступить» с глагольной конструкцией -고 싶다, которая применяется при подчеркивание желания реализации высказанного глагола. Сюда добавляется окончание в официально вежливой стили речи -ㅂ니다. Все вместе – 가고 싶습니다.
- 제가 가고 싶었던 나라들로 여행 가고 싶습니다.
- Я хочу путешествовать по странам, где хотел побывать.
- 저도 이제 시집 가고 싶습니다.
- Я уже хочу жениться, пойти замуж.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
가야 합니다 – «Нужно идти».
가고 있습니다 – «Я иду».
2018-12-21
2018-12-21 15:21:01
2018-12-21 15:06:02