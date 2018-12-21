В РК стремительно растёт объём дивидендов 

В этом году впервые в истории общая сумма дивидендов, выплаченных компаниями основного корейского фондового индекса KOSPI, может впервые превысить 30 трлн. вон или 26,6 млрд. долларов. Если это произойдёт, то значение данного события будет очень большим. Дивиденды являются целью инвестиций, наряду с ростом ценных бумаг. Прежде в РК предпочтение отдавалось дивидендам в форме акций. Но в последнее время наблюдается тенденция роста доли денежных дивидендов. Именно это играет большую роль в возможности достижения в этом году объёма в 30 трлн вон. Одной из причин увеличения денежных дивидендов является введение попечительского кода или надзорного кодекса (stewardship code). Это понятие подразумевает набор принципов или руководящих указаний по честному исполнению обязанностей акционера институциональными инвесторами, владеющими правом голоса в работе компании, а также по открытому предоставлению всей информации клиентам и народу. В РК надзорный кодекс был введён в 2016 году.





В РК всё ещё низкий коэффициент выплат дивидендов. Речь идёт о показателе, демонстрирующем долю прибыли компании, которая идёт на выплату дивидендов акционерам. В этом году коэффициент в рамках корейского фондового индекса KOSPI составил 19,4%. Это на 0,8% больше, чем в прошлом году. Однако с 2014 по 2016 год отметка держалась выше 20%. Средний показатель за последние годы составил 16,7%, что является самым низким уровнем среди крупнейших стран мира. В Европе отметка превышает 60%, в США составляет 47%, а в Японии выше 32%. Также указывается на то, что значительная доля дивидендов приходится на определённые сектора. Эксперты считают, что низкий коэффициент выплат дивидендов в РК является одним из факторов недооценки потенциала южнокорейского рынка инвесторами.



