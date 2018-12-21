Дональд Трамп ждёт второй саммит КНДР и США

24 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о том, что получил доклад своей команды по вопросу КНДР. Это сразу вызвало интерес к содержанию доклада, а также к высказыванию Трампа о том, что подвижки в вопросе с КНДР есть и он с нетерпением ожидает второй встречи с северокорейским коллегой Ким Чон Ыном. Докладчиками были член Совета национальной безопасности США по делам Корейского полуострова Элисон Хукер и спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн. Накануне Бигэн посетил РК, провёл встречу с его южнокорейским коллегой Ли До Хуном, а также принял участие в заседании рабочей группы РК и США по СК. Ко времени визита Бигэна в РК со стороны США последовали меры, направленные на примирение с Севером. Это показывает стремление Вашингтона выйти из застоя в переговорах с СК по вопросу денуклеаризации.





В РК Стивен Бигэн сделал заявление, привлекающее внимание по двум моментам в его содержании. Первый касается преодоления враждебности, длившейся 70 лет, а второй рассмотрения возможности отмены запрета на посещение американцами территории СК. 21 декабря на заседании рабочей группы РК и США был сделан вывод о том, что церемония начала работ по соединению железных дорог Юга и Севера не вызовет проблем, связанных с санкциями. После заседания Бигэн выразил надежду на то, что обсуждение с КНДР перейдёт на следующий уровень. Вместе с тем, он заявил, что в случае возобновления диалога можно будет обсудить подробности второго саммита КНДР и США. Надежду на скорейшее проведение саммита выразил и госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом он заявил 20 декабря в интервью на радио. Между тем, также замечены действия США, нацеленные на избежание ситуации провоцирования Севера. Так, было отменено выступление вице-президента США Майкла Пенса на тему прав человека в КНДР, планировавшееся на 22 декабря. На этом фоне сообщение Трампа в Twitter выглядит, как послание Северу. Пока Север не проявил чёткой реакции на вышеуказанную позицию США.