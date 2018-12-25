Итоги 2018 года для экономики Республики Корея

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2018 год начинался для отечественной экономики с большими надеждами, а завершается с большими опасениями. Прошлогодние президентские выборы сгладили политическую нестабильность, был достигнут высокий рост экономики в 3,1%. Однако в этом году было много внешних и внутренних факторов, которые привели к ухудшению экономической ситуации. Как описать изменения в экономике страны, и как нужно готовиться к следующему году. У микрофона - профессор Сон Тхэ Юн с экономического факультета университета Ёнсе.





Экономика страны демонстрировала спад. Внутри страны наблюдалось ослабление конкурентоспособности, а все отрасли испытывали трудности. Отрицательное воздействие на промышленную структуру оказало увеличение расходов деловых кругов на оплату труда. На состоянии экономики сказался и ряд внешних факторов, среди которых торговый спор США и Китая. Спад ощущается и в частных инвестициях. Растут опасения по поводу чрезмерной зависимости экспорта от определённых отраслей. В частности, речь идёт о полупроводниках. Также пока не удаётся найти отрасли, в которых Республика Корея имела бы высокую конкурентоспособность. Поэтому общие экономические показатели ухудшаются, а прогнозы не самые обнадёживающие.





Крупнейшие отечественные и зарубежные аналитические и финансовые учреждения снижают прогнозы роста южнокорейской экономики. Так, прогноз правительства составил 2,9%, МВФ - 2,8%, ОЭСР и Банка Кореи -2,7%. Все эти показатели ниже, чем в начале года. Причина состоит в наличии внутренних и внешних дестабилизирующих факторов. Говорит профессор Ким Гван Сок из института международных исследований университета Ханян.





Не только МВФ, но и другие крупные профильные учреждения озабочены показателями южнокорейской экономики. Ситуация на рынке труда не улучшается, что делает невозможным повышение уровня доходов. Это обуславливает низкую потребительскую активность. На этом фоне компании воздерживаются от инвестиций. В 2018 году объём инвестиций постоянно сокращался по сравнению с предыдущим годом. Инвестиции - очень важный фактор, который можно назвать двигателем экономики, а сейчас наблюдается снижение активности этого двигателя.





Итак, ситуация с занятостью является главным фактором в определении состояния экономики. По прогнозам правительства, в этом году рост занятости не превысит 100 тыс. человек. Это минимальный показатель с 2009 года, когда страна переживала последствия глобального финансового кризиса. Это отрицательно сказывается на всей экономике. Ситуацию усугубил побочный эффект от введения 52-часовой недели и резкого увеличения минимального размера оплаты труда. Вновь у микрофона профессор Сон Тхэ Юн.





В этом году минимальный размер оплаты труда вырос на 16,4%, а в следующем ожидается увеличение на 10,9%. То есть, за два года рост составит почти 30%. Кроме того, вводится 52-часовая рабочая неделя. Сложность для деловых кругов представляет то, что нарушение условий новой системы рабочего времени может привести к уголовному наказанию. Выходом из сложившейся ситуации является не наём новых работников, а максимальная автоматизация производства. В общем, наблюдается ухудшение общего экономического положения, наряду со значительным спадом на рынке труда.





Сокращение рабочего времени и увеличение минимального размера оплаты труда неожиданно привели к серьёзным отрицательным последствиям. С июля 52-х часовая неделя была введена на предприятиях, в которых работает более трёхсот человек. Сама по себе 52-часовая неделя - это прорыв в достижении баланса между работой и частной жизнью. Но проблема состоит в последствиях, которые выражаются в увеличении нагрузки деловых кругов на фоне и без того сложной экономической ситуации. То же самое касается и повышения минимального размера оплаты труда. Между тем, на мировой арене США и Китай продолжают торговую войну, которая напрямую влияет на мировой рынок. Подробнее об этом профессор Сон Тхэ Юн.





США и Китай являются важнейшими партнёрами Республики Корея. Однако их противостояние может привести к снижению южнокорейского экспорта, 27% которого составляет доля Китая. Но значительная часть экспорта приходится на промежуточные материалы и сырьё. Поэтому снижение китайского экспорта может сказаться на южнокорейской экономике. Неизвестно, смогут ли Вашингтон и Пекин урегулировать спор. Это фактор риска для южнокорейской экономики, повышающий неопределённость в экспортной отрасли.





США и Китай ввели обоюдные пошлины, которые грозят многомиллиардными убытками. Ни одна из сторон не желает идти на уступки, что усугубило конфликт. Республика Корея оказалась меж двух огней, так как экспорт таких товаров как полупроводники, автомобили и дисплеи тесно связан с рынками США и КНР. Однако, по данным Банка Кореи, южнокорейский экспорт в течение года был устойчивым, несмотря на ряд негативных внешних факторов. В октябре этого года профицит платёжного баланса составил 9 млрд 190 млн долларов. Профицит сохраняется 80 месяцев подряд. Октябрьский экспорт достиг рекордной отметки в 57 млрд 240 млн долларов. Немалая заслуга в этом принадлежит полупроводникам, на которые приходится 20% экспорта. В октябре впервые в мире экспорт одного наименования товаров в лице полупроводников достиг ста миллиардов долларов. Благодаря этому, объём внешней торговли второй год подряд достигает триллиона долларов. Экспорт, между тем, впервые составил 600 млрд долларов. Республика Корея стала седьмым государством в мире с таким показателем. Между тем, в 2018 году Республика Корея открыла эру связи пятого поколения 5G. Вновь у микрофона профессор Ким Гван Сок из института международных исследований университета Ханян.





Между связью 4G и 5G огромная разница в скорости передачи данных - от 20 до 70 раз. При новом поколении связи видео, сообщения и изображения передаются с огромной скоростью. Поэтому 5G открывает двери для обмена огромными данными, свободного полёта дронов и разработки беспилотных автомобилей. Одновременно открываются новые возможности для бизнеса, предполагающие услуги, отличающиеся от тех, которые характерны для связи четвёртого поколения.





Помимо возможностей по передаче больших данных, технология связи 5G позволяет одновременно осуществлять контроль за ста аппаратами интернета вещей в километровом радиусе. Нельзя забывать и о новых возможностях в отраслях виртуальной и дополненной реальностей, беспилотных автомобилей. Надежды на будущее, между тем, связаны также и с налаживанием мира на Корейском полуострове. Слово профессору Ким Гван Соку.





У Республики Корея высокий кредитный рейтинг. По этому показателю страна занимает шестое-восьмое места в мире. Но есть проблема, которая состоит в рисках, связанных с ядерной проблемой КНДР. Именно из-за сохранения вероятности возникновения войны на Корейском полуострове рейтинг не растёт. Если эта проблема будет снята, то вполне вероятны второе-четвёртое места. Конечно, это приведёт к увеличению инвестиций. Возможно возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса, открытие других подобных объектов. Южнокорейские компании могут участвовать в развитии северокорейской логистики, энергетики и связи. Важным в этом плане является отрасль строительства и туризма. В этом плане очень много надежд.





Диалог по разрешению старых проблем Корейского полуострова, начавшийся в этом году, может дать Республике Корея большие возможности. Установление мира позволит снять северокорейские риски, активизировать межкорейское сотрудничество, получить новые двигатели роста для южнокорейской экономики. Конечно, необходимо, чтобы Северная Корея исполняла обещания по денуклеаризации, а мировое сообщество отменило антисеверокорейские санкции. Между тем, в новом году перед Республикой Корея стоит много задач.





В прошлом южнокорейская промышленность обладала несомненной конкурентоспособностью в отраслях полупроводников, автомобиле- и судостроения. Но сегодня судостроение столкнулось с трудностями, ухудшается ситуация и в автомобильной отрасли. От этого страдают малые и средние компании. Отечественной экономике нужны новые конкурентоспособные отрасли. Но пока масштабная переориентация на таковые не происходит. Это одна из самых больших трудностей для отечественной экономики.





Профессор Сон Тхэ Юн считает, что снижение конкурентоспособности промышленности и проблемы трудоустройства являются факторами, которые и в следующем году будут сдерживать рост экономики. Между тем, политика правительства по поддержке слоёв населения с низким доходом и смягчение геополитических факторов могут оказать положительное влияние на потребление. Но нерешённые в этом году проблемы могут вылиться в усугубление ситуации на рынке труда, сдерживая восстановление потребления. 2019 год будет непростым, но профессор Сон Тхэ Юн считает, что это время можно использовать для повышения качества экономики.





Сегодня экономика в непростом положении. Правда и то, что ситуацию усугубили последствия неверной политики. Нужно исправить выявленные недочёты и найти новые отрасли с высоким потенциалом. Республика Корея и в прошлом сталкивалась с тяжёлыми ситуациями и кризисами, из которых удавалось выйти благодаря реструктуризации промышленности и созданию новых отраслей. Я думаю, что настало время снова прибегнуть к старому опыту. Для этого нужно совместить усилия правительства и частного сектора. При этом следует учитывать интересы всех сторон. Одновременно нужно продолжать работать над привнесением инноваций в сферах, испытывающих нехватку инвестирования и прибыли, принимая меры по их реструктуризации.





В следующем году перед отечественной экономикой стоит выбор – ответить на вызов и идти дальше, либо сдаться и продолжить падение. Ожидается, что мировая экономика пойдёт на спад и большинство отечественных отраслей столкнутся с проблемой замедления темпов роста глобального рынка. Однако открывшиеся в этом году перспективы технологий связи нового поколения 5G, межкорейское сближение, активная финансовая политика правительства и другие положительные факторы могут дать шанс на выход из сложного положения.