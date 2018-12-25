План подготовки кадров четвёртой промышленной революции

Правительство РК намерено сосредоточиться на подготовке кадров для четвёртой промышленной революции. В среду в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий был представлен соответствующий план, рассчитанный до 2023 года. Он предусматривает подготовку 10 тысяч специалистов в ключевых отраслях четвёртой промышленной революции, учреждение профильного ведомства, укрепление сотрудничества государственной системы и частного сектора и расширение связей с зарубежными странами. Для достижения поставленных целей планируется создать Академию инноваций, в которой будет организована подготовка талантливых программистов. Академия будет создана по образцу французской Школы 42 (Ecole 42). Она открылась в 2013 году в Париже в качестве школы кодинга, куда набирают молодых и зачастую неопытных программистов. Для поступления не нужен диплом о высшем и среднем образовании, в школе нет преподавателей и жёсткого контроля, её главная задача — дать опыт и раскрыть талантливых специалистов.

Академия инноваций будет работать по двухгодичной программе и ежегодно выпускать примерно 500 специалистов по компьютерному программированию. Кроме того, министерство планирует направить южнокорейских специалистов, окончивших магистратуру или аспирантуру, в зарубежные вузы, исследовательские центры и на предприятия для проведения совместных проектов в области передовых технологий. Таким образом, правительство РК поставило своей целью подготовить к 2023 году 2.250 «глобальных» специалистов. При магистратурах планируется открытие кафедр по изучению искусственного интеллекта. Реализация плана позволит подготовить необходимые кадры, активизировать предпринимательство в сфере новых технологий, что обеспечит создание новых качественных рабочих мест.