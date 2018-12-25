Церемония начала работ по соединению транспортных сетей Юга и Севера 

26 декабря на северокорейской железнодорожной станции Пханмун состоялась церемония начала работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на территории КНДР. Стороны представляли делегации по сто человек в каждой. На мероприятии присутствовали также представители России, Китая, Монголии, экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана. В рамках церемонии главы делегаций расписались на шпалах, открыли полосу, соединяющую Юг и Север, а также установили дорожный указатель.

Хотя церемония начала работ по состыковке железных и автодорог состоялась, до конкретного претворения в жизнь проекта соединения транспортных сетей ещё далеко. Дело в том, что строительные работы не могут вестись в условиях антисеверокорейских санкций, предусматривающих запрет на ввоз в КНДР оборудования и материалов. Их смягчение, а тем более отмена, обусловлены исключительно денуклеаризацией Северной Кореи. Однако диалог по этой проблеме оказался практически в тупике, и второй северокорейско-американский саммит планируется провести в начале следующего года. Если очередная встреча лидеров США и КНДР будет результативной, фактические строительные работы по соединению железных и автодорог Юга и Севера Кореи могут быть начаты в ближайшее время.



