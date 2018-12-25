



Перед нами лежала невероятно крутая улочка. Но по этой наклонной дороге на вид свыше сорока градусов Чу Хи поднялась как ни в чем не бывало до самого конца. В конце холмистой улочки стоял трехэтажный дом, в нем мы поднялись на самый чердак. На земле или на небе расположилась эта квартирка? Открывавшийся оттуда вечерний вид не отличался особой красотой. Теснившиеся на холмах захолустные дома, узкие, запутанные, как капилляры, переулки, ряды высотных зданий и выстроенных линиями машин...





나의 기억 속에는 세월이 흘러도 불이 꺼지지 않는

자그마한 방 한 칸이 있다.

내 나이 스물여덟이었을 때,

나는 삼층 건물의 옥상에 위치한 그것을 처음 목격했었다.

이런 곳에 위치한 방을 도대체 뭐라고 부르나,

나는 반문하지 않을 수 없었다.

그러자 삼빡한 분절음으로 또박또박 그녀는 이렇게 대답했다.

옥.탑.방.

그것은 내가 지상에 태어난 이후 단 한 번도

들어본 적 없는 해괴한 말이었다.









Это история двух молодых людей, случившаяся десять лет назад. Повествование ведется от лица главного героя по имени Мин Су. В начале произведения он вспоминает, как впервые увидел небольшую квартиру на чердаке, в которой жила девушка Чу Хи. Ему показалось, что это место для изгнания, расположенное вдалеке от суетного человеческого мира.









#Из интервью с профессором кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета Пан Мин Хо:

Мин Су и Чу Хи в одинаковых ситуациях. Им нужно приспособиться к этому миру. Но мечты девушки гораздо сильнее. Мин Су хочет, скорее, не уйти от этого мира, а сберечь более ценное - любовь.









Расстояние от чердака до сегодня, моя жизнь с тех пор, как я покинул чердак, до настоящего момента... Хотя воспоминаниям уже давно пора провалиться в болото забвения, свет на чердаке моей души по-прежнему не гаснет.

Если вдруг когда-нибудь случайность приведет меня к тому неизбежному часу, в каком обличии Сизифа предстану я? Даже если мы когда-нибудь безразлично пройдем мимо, не узнав друг друга, я хочу предстать перед ней не в обличии несчастного Сизифа, окованного путами предрассудков, противоречий и упрямства, а в обличии счастливого Сизифа, который смело открыт своей судьбе.





옥탑방으로부터 현재까지의 거리,

추억이 망각의 늪으로 잦아들 때가 되었는데도

내 마음의 옥탑방에는 불이 꺼지지 않는다.





언젠가, 우연을 가장하고 찾아올지도 모를 필연의 시간에

나는 어떤 시지프의 얼굴을 하고 있을까.

서로를 알아보지 못하고 무심히 지나치게 될지라도,

편견과 모순과 아집에 사로잡힌 불행한 시지프의 얼굴이 아니라

자기 운명에 당당하게 맞설 줄 아는 행복한 시지프의 얼굴을

나는 그녀에게 보여 주고 싶다









Писатель Пак Сан У родился в 1942 году в г. Кванчжу провинции Кёнгидо. В 1988 году он был отмечен литературной премией для молодых писателей издания "Мунъе чунан" за повесть "Неугасающий свет". В 1999 году стал лауреатом XXIII литературной премии им. Ли Сана за рассказ "Чердак моей души" .