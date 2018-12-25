Глава 8. Хо Сэн Вон вернулся на родину (3)

Жена сильно удивилась неожиданному появлению мужа. Она почти верила в то, что он умер. Увидев свою жену, Хо Сэн Вон радостно сказал: «Это я, твой муж. Почему ты так удивляешься?» Он поступил, как будто вернулся домой с небольшой прогулки. Вошел в комнату, где на его письменном столе лежали книги, которые он до ухода читал. Наш герой снова стал читать. Когда, слышался звук чтения книги, жена пришла к себе. Когда она поняла, что муж здоров, слезы начали течь от большой радости: «Молитва действительно сработала. Благодарю Богу за всё».

Если коротко рассказать о том, как жила жена Хо Сэн Вона, то она пережила много чувств. Когда муж ушел из дома, ей было непонятно, затем стало обидно. Думала, что муж вернётся в скором времени, однако время текло, а он не появился. Ей стало грустно и больно от отсутствия мужа. Она сожалела о прошлых поступках, что упрекала мужа в бедности. Каждый день молилась за мужа, чтобы он вернулся невредимым. Естественно, увидев Хо Сэн Вона, жена была счастлива, как никогда раньше.

Она вошла в комнату, и села рядом с ним. Снова увидев читающего мужа, улыбка не сходила с лица. Вдруг она думала, что мужа нужно кормить. Она пошла на кухню и посмотрела, сколько риса осталось. В банке осталось рис на одну порцию, но с радостью жена начала готовить еду для нашего героя. Только тогда она в действительности поняла, что муж теперь с ней.

Поступил следующий день. Нашего героя посетил неожиданный гость – торговец Пён. Он привёл с собой слуг, которые носили мешки риса, рулоны шелка и ящик с монетами. Небольшой двор Хо Сэн Вона стал полным дорогими вещами. Соседи собрались, чтобы увидеть происходящее. Люди удивились большим количеством товаров, затем ахнули, увидев живого Хо. Ведь никто не ожидал его возврата.

Пён поклонился и сказал: «Возьмите все 100 тысяч нян, которые вы заработали, за это я хочу стать вашим учеником». Наш герой строго отказался получить подарки: «Если бы я хотел богатство, не давал бы вам столько денег. Мне не нужны эти вещи, хотя не могу оставить семью без еды, поэтому буду благодарен вам за еду и холст, которые хватит нам. Больше я не нуждаюсь в каких-либо дорогих вещах». Пёну пришлось взять всё обратно кроме одной мешки риса и одного рулона холста.