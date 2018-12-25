Рассказ "Чердак моей души" писателя Пак Сан У
2018-12-25
#Мелодии Кореи l 2018-12-26
Раньше большинство корейских ученых мужей мечтали об успешной сдаче государственных экзаменов и репутации выдающихся политиков, однако некоторые представители интеллигенции все же мечтали об отдалении от суетного мира и жизни на природе. Последнее осуществить удавалось редко, но зато мечты о природе нашли яркое отражение в корейской литературе и музыке. Подробности вы услышите в нашем выпуске.
Выпуск 394. Мечты корейской интеллигенции
* Песня "Времена года рыбака" - Ким Ён У (вокал)
* Песня "Син квансан юнма"- Ким На Ри (вокал)
* Песня "Пинари" - Ли Гван Су (вокал)
2018-12-25
2018-12-25
2018-12-26