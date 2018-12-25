



Раньше большинство корейских ученых мужей мечтали об успешной сдаче государственных экзаменов и репутации выдающихся политиков, однако некоторые представители интеллигенции все же мечтали об отдалении от суетного мира и жизни на природе. Последнее осуществить удавалось редко, но зато мечты о природе нашли яркое отражение в корейской литературе и музыке. Подробности вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 394. Мечты корейской интеллигенции

* Песня "Времена года рыбака" - Ким Ён У (вокал)

* Песня "Син квансан юнма"- Ким На Ри (вокал)

* Песня "Пинари" - Ли Гван Су (вокал)