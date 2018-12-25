Межкорейские отношения в 2018 году

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2018 год в некотором смысле стал переломным для Кореи. Произошла целая серия значительных событий, повернувших ситуацию к лучшему. Год начался с заявления северокорейского лидера Ким Чон Ына о том, что его страна может принять участие в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Это дало толчок беспрецедентно интенсивному диалогу между Сеулом и Пхеньяном. Состоялись три межкорейских саммита и три встречи руководителей Северной Кореи и Китая, а также первые американо-северокорейские переговоры в верхах. В результате был достигнут определённый прогресс в переговорном процессе по важнейшим для безопасности Корейского полуострова вопросам, таким как денуклеаризация, построение доверия в военной сфере и межкорейский обмен. О наиболее заметных событиях, произошедших на Корейском полуострове в уходящем году, напомнят Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований памяти Чон Чжу Ёна, а также обозреватель Чхве Ён Иль.