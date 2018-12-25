Аэропорт Пусана – на втором месте по международным перевозкам 

Южнокорейские аэропорты обслужили с начала года на международных линиях 78 млн 930 тыс. пассажиров. 78% пассажиров, вылетающих за рубеж, составила доля сеульского аэропорта Инчхон, а 11% обслужил аэропорт Кимхэ в Пусане. Далее в списке аэропорты Кимпхо и Чечжу. Причина лидерства аэропорта Инхчон объясняется тем, что около половины населения страны сосредоточено в столичном регионе. Стоит отметить, что жители юго-восточной части страны долгое время испытывали определённые трудности с полётами за рубеж. После того, как в 2008 году была основана авиакомпания Air Busan, пассажиропоток на международные рейсы в пусанском аэропорту Кимхэ начал постепенно увеличиваться. Среднегодовой рост за последние 10 лет составлял порядка 13%. В общей сложности аэропорт Кимхэ обслужил с начала года более 10 млн пассажиров на международных линиях.

Рост пассажиропотока в аэропорту Кимхэ свидетельствует о необходимости строительства нового аэропорта на юго-востоке страны. Это не только удовлетворит спрос местного населения на авиаперевозки, но и позволит разгрузить аэропорт Инчхон. Пока не удаётся найти место для нового аэропорта, поэтому принято предварительное решение о расширении существующего аэропорта Кимхэ. Однако власти Пусана и других окрестных городов выступают против. Так что спор вокруг строительства нового аэропорта может затянуться на неопределённое время



