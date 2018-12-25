Новая скоростная железная дорога GTX

27 декабря состоялась церемония начала строительства новой скоростной железнодорожной линии столичного региона GTX, которая соединит города провинции Кёнгидо с центром Сеула. Обсуждение проекта началось ещё в 2007 году по инициативе администрации провинции Кёнгидо. К 2025 году планируется построить три маршрута GTX-A, GTX-B и GTX-C. Особенность новых железнодорожных линий состоит в том, что они будут проходить под землёй на глубине 40 метров. Средняя скорость движения поезда составит 100 км/ч, а максимальная скорость - 200 км/ч. Это позволит жителям отдалённых городов столичного региона быстро добираться до Сеула.

Протяжённость первой линии GTX-A составит 83 км. Она соединит города Коян, Ёнъин и Соннам провинции Кёнгидо, а также сеульские муниципальные округа Ынпхён-гу, Чун-гу и Каннам-гу. Таким образом, появится устойчивое сообщение между северо-западной и юго-восточной частями столичного региона. Строительство участка между станциями Самсон и Тонтхан началось в марте 2017 года, а сейчас строители приступили к участку от станции Унчжон в городе Пхачжу до станции Самсон в сеульском муниципальном округе Каннам-гу. Другой маршрут GTX-B соединит уезд Хвадо-гун города Намъянчжу провинции Кёнгидо и международный район Сондо города Инчхона. Строительство планируется начать в 2020 году и завершить к 2025 году. Наконец, третья ветка GTX-C соединит города Ыйчжонбу и Кунпхо провинции Кёнгидо. Её строительство начнётся в следующем году и завершится через 5 лет.