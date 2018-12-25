Национальное собрание РК одобрило поправки в закон о страховании и безопасности на производстве, которые получили имя южнокорейца Ким Ён Гюна, погибшего во время работы на производстве. Поправки приняты с целью решения проблем, связанных с использованием услуг аутсорсинговых компаний по найму служащих для работы на опасном производстве. Погибший Ким Ён Гюн являлся таким служащим и работал на тепловой станции Тхэан. 11 декабря произошёл инцидент с конвейерным ремнём, в результате которого он погиб. Работа, которую делал Ким Ён Гюн, должна была выполняться в парах, однако в тот день южнокореец работал один. Тем самым были нарушены правила безопасности на производстве. В данном аспекте новый документ ужесточит ответственность нанимателя за обеспечение мер безопасности на производстве.





Гибель Ким Ён Гюна получила широкий общественный резонанс. В связи с этим был поднят вопрос о внесении изменений в процедуру найма подрядчиков и субподрядчиков на опасном производстве. Так, расширяется список объектов, в отношении которых компания-заказчик обязана нести ответственность за обеспечение безопасности. В некоторых случаях планируется ввести ограничения на использование подрядчиков и субподрядчиков на опасном производстве. Также ужесточается наказание за нарушение правил безопасности со стороны предприятия, использующего труд подрядчиков или субподрядчиков. Наказание будет увеличено до трёх лет лишения свободы либо штрафа в размере 27 тыс. долларов. В случае гибели внештатного работника наказание составит семь лет лишения свободы либо штраф до 893 тыс. долларов.



