РК и Япония обсудили инцидент с южнокорейским радаром

20 декабря в Восточном море к северу от полуострова Ното на острове Хонсю произошёл инцидент между южнокорейским эсминцем «Квангэтхо-тэван» и патрульным самолётом Сил самообороны Японии. По утверждению Токио, южнокорейский корабль навёл радар управления оружейными системами на японский самолёт. По сообщению южнокорейской стороны, корабль оказывал помощь потерпевшему бедствие северокорейскому рыболовному судну. В соответствии с инструкцией по проведению спасательной операции, было введено в действие радиолокационное оборудование корабля. В этот момент, японский патрульный самолёт резко приблизился к корейскому судну. Корейские моряки для распознания приближающего объекта направили на него оптические средства слежения, а радарные установки при этом не применялись. Японский лётчик три раза выходил в эфир. Однако южнокорейские моряки не смогли распознать слабый сигнал.





Токио выразил сожаление в связи с данным инцидентом. Сеул, в свою очередь, направил ноту протеста японской стороне. По утверждению официального Токио, облучение самолёта происходило много раз в течение определённого периода времени, а японский самолёт не пролетал над южнокорейским боевым кораблём. В настоящее время в отношениях между двумя странами сохраняется напряжённость, вызванная, в частности, решением южнокорейского суда, который обязал крупную японскую сталелитейную корпорацию выплатить компенсации за использование рабского труда корейских рабочих на её предприятиях во время Второй мировой войны. 27 декабря высокие чины министерства иностранных дел двух стран провели совещание. Мнения сторон сошлись на достижении консенсуса в решении сложившейся проблемы.