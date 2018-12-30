Скандал вокруг отдела внутренней безопасности Чхонвадэ

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В Корее разрастается новый политический скандал, связанный с подозрениями о том, что отдел внутренней безопасности администрации президента вёл наблюдение за частными лицами, собирая о них информацию. В этой связи прокуратура провела выемку документов и материалов в управлении по гражданским вопросам администрации, при котором действует вышеуказанный отдел. Учитывая, что администрация президента является охраняемым государственным объектом, следователи прокуратуры не имели физического доступа в помещения. Поэтому администрация просто предоставила им все документы, которые были указаны в ордере. Значимость этого события велика, учитывая, что это первый подобный случай при нынешнем правительстве.

Расследование началось после того, как главная оппозиционная партия Свободная Корея подала жалобу в прокуратуру, утверждая, что глава администрации президента Им Чжон Сок и начальник управления по гражданским вопросам Чо Гук злоупотребляют властью. Эти обвинения основаны на признании бывшего сотрудника отдела внутренней безопасности Ким Тхэ У, который сейчас работает специальным инспектором в прокуратуре. Он заявил, что во время работы в администрации президента проводил по указанию руководства незаконный сбор данных о гражданских лицах, журналистах и чиновниках высшего звена. Если точнее, то Чо Гук обвиняется в превышении полномочий, а Им Чжон Сок подозревается в пренебрежении обязанностями, так как он не принял никаких мер, узнав о том, что посол Республики Корея в России У Юн Гын получил некие средства.

Администрация президента, между тем, подала иск против Ким Тхэ У, обвинив его в разглашении конфиденциальных данных. Инспекционный отдел Генеральной прокуратуры счёл, что его действия заслуживают дисциплинарного наказания. В этой связи было решено направить прошение об увольнении специального инспектора прокуратуры Ким Тхэ У. Идут разговоры о возможном привлечении к расследованию специального прокурора.