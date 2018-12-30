Продление срока ввода 52-часовой рабочей недели

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26 декабря вице-премьер по экономике, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги сообщил о наличии планов отодвинуть ввод 52-часовой рабочей недели до тех пор, пока не будет увеличен период действия гибкого графика работы. Первоначально, данный срок был определён в пределах шести месяцев и должен был завершиться в конце этого года. По словам вице-премьера, расширить периода действия гибкого графика работы на законодательном уровне планируется к концу февраля следующего года. Однако Хон Нам Ги обещает сделать всё возможное для ускорения этого процесса.

Введение 52-часовой недели началось в июле и охватывает 3,5 тысячи предприятий с числом работающих более трёхсот человек. Однако срок отодвинули на полгода, учитывая то, что работодатели пока не готовы к сокращению рабочего времени. Ранее, правительство и деловые круги начали продвижение проекта поправок в закон о гибком графике работы, предусматривающих увеличение срока его действия с нынешних трёх до шести месяцев.

Суть графика сводится к тому, что сотрудники могут работать дольше при больших объёмах работы и меньше при их снижении. При этом размер оплаты труда остаётся неизменным даже в случае переработок. Принятие поправок в этом году сорвалось. Именно поэтому деловые круги призвали власти отсрочить ввод 52-часовой недели. Гибкий график является мерой по сглаживанию побочного эффекта поспешных мер правительства по сокращению рабочего времени.

Рабочие круги выступили с жёстким протестом против увеличения срока действия графика, считая, что он означает фактический отказ от идеи сокращения рабочего времени. Работодатели, в свою очередь, указывают на значительное усложнение условий ведения бизнеса на фоне резкого повышения минимального размера оплаты труда и сокращения рабочего времени. Слишком поспешная политика правительства особенно сильно ударила по мелким предпринимателям, одновременно приведя к ухудшению ситуации на рынке труда и сокращению доходов населения. Для исправления ситуации власти приняли решение о продлении срока ввода 52-часовой недели, также планируя внести изменения в политику повышения МРОТ.