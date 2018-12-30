Соединение транспортных сетей Юга и Севера

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26 декабря на станции Пханмун города Кэсона состоялась церемония начала работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера. В ней приняли участие по 100 человек с каждой стороны. Церемония стала не началом реальных строительных работ, а демонстрацией готовности и стремления участников к реализации проекта.

На ней с речами выступили министр сухопутных территорий и транспорта Республики Корея Ким Хён Ми и замминистра железнодорожного транспорта КНДР Ким Юн Хё. Затем главы делегаций расписались на шпалах, открыли полосу, соединяющую Юг и Север, установили дорожный указатель и сделали памятные фото.

Среди участников были представители политических кругов и профильных ведомств Юга и Севера. С южнокорейской стороны прибыли пять представителей разделённых семей, для которых Кэсон является родиной, а также машинист, который последним управлял грузовым поездом, курсировавшим до 2008 года по дороге вдоль западного побережья. На мероприятии также присутствовали представители России, Китая, Монголии, которые имеют отношение к проекту создания единой железнодорожной сети Восточной Азии.

Реализация проекта соединения железных и автомобильных дорог Юга и Севера и модернизации их северокорейской части проводится в рамках Пханмунчжомской декларации от 27 апреля. Проект затрагивает участки железной и автомобильной дорог, проходящих вдоль западного побережья от Сеула через Кэсон и Пхеньян до Синыйчжу на северокорейско-китайской границе. Вторая очередь проекта охватывает путь вдоль восточного побережья в Россию.

Таким образом, проект позволит соединить Корейский полуостров с Евразийской железной дорогой. Эксперты считают, что это принесёт огромный экономический эффект, а также позволит смягчить напряжённость в Северо-Восточной Азии.