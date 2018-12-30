Топ-пятёрка южнокорейского шоу-бизнеса новостей 2018 года!

© YONHAP News / SPORTSCHOSUN / YG Entertainment

В последнем выпуске нашей программы 2018 года мы выбрали топ-пятёрку горячих новостей южнокорейского мира шоу-бизнеса уходящего года, с которыми знакомили вас в рамках нашей программы. Оставайтесь с нами в новом году, и будьте в курсе самых последних новостей! Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 26 декабря.