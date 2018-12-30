Сон Е станет мамой в третий раз

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Бывшая участница женской группы Wonder Girls по имени Сон Е устроила для себя и своих двух дочерей праздничную фотосессию. 25 декабря Сон Е опубликовала в личном аккаунте в популярном приложении инстаграм снимки с надписью: «Дорогие друзья, весёлого Рождества! У нас в семье ожидается прибавление, вот решили сделать фотосессию в традиционном костюме ханбок. Это было просто замечательное время! Кстати, для меня было большой честью стать частью этого совместного проекта, так как нам также удалось помочь детским домам». Сон Е дебютировала в 2007 году в составе группы из пяти участниц Wonder Girls, группа завоевала огромную популярность в Корее и за пределами страны. В 2013 году она вышла замуж за проповедника, канадца корейского происхождения Джеймса Пак, от которого у неё двое дочерей. В 2018 году в эфире развлекательной программы «Чужеземец» (이방인) телеканала JTBC Сон Е объявила о возвращении на сцену, сказав, что уже подписала контракт с продюсерским агенством Polaris. Однако из-за третьей беременности камбэк певицы откладывается на следующий год.