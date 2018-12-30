Драма «Дети свинга» на первой строчке





Драматическая картина «Дети свинга» (스윙키즈) режиссёра Кан Хён Чхоля взобралась на первую строчку в рейтинге самых продаваемых корейских фильмов в предновогоднюю неделю. «Дети свинга» повествуют о ярком зарождении профессиональной танцевальной группы «Дети свинга» на острове Кочжэ в далёком 1951 году. Сама картина насыщена чувственными моментами от режиссёра Кан Хён Чхоля, мощными музыкальными композициями и взрывными выступлениями, а также наполнена бешеной энергетикой молодых актёров, что и стало причиной столь высокого рейтинга среди зрителей. Показатели растут в геометрической прогрессии, так как посмотревшие драму зрители настоятельно рекомендуют картину к просмотру своему окружению. Прогнозируется дальнейший рост продажи билетов на фильм, так как корейские зрители наслаждаются католическим Рождеством и предновогодним сезоном.