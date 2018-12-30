Портреты BTS висят в резиденции президента

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Лица участников популярной мужской поп-группы BTS можно увидеть на выставке в «Синем доме» (или в «Чхонвадэ», официальной резиденции президента Республики Корея). 21 декабря в выставочном центре «Чхонвадэ Саранчхэ» открылась выставка под названием «Коллаборация Чхонвадэ и артистов. Весна, приходи» (청와대X아티스트 콜라보展. 어서와, 봄), организованная «Синим домом» и молодыми художниками. На показе представлены семь небольших картин, написанных художником по имени Чо Юн Чжин (31 год). На каждой из картин изображено лицо каждого участника группы BTS, при этом лица изображены в весьма интересных цветовых гаммах с использованием различных техник. Экспозицию можно посмотреть совершенно беспланто, без предварительной записи или билета, кроме 1 января и понедельников она открыта для посещения каждый день с 9 утра до 18 вечера. Выставка пройдёт до 31 января 2019 года.