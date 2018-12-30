Ли Ён Чжа получила премию KBS Entertainment Awards

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22 декабря в расположенном в столичном округе Ёидо концертном зале KBS состоялась ежегодная церемония награждения 2018 KBS Entertainment Awards. В тот вечер ток-шоу телеканала KBS2 «Здравствуйте» (대국민 토크쇼 안녕하세요) получило сразу три престижные награды – главный приз, врученный ведущей Ли Ён Чжа, и призы за лучшего сценариста и за лучшую командную работу. Во время награждения Ли Ён Чжа от души поблагодарила соведущих Син Дон Ёпа, Ким Тхэ Гюна, Чон Чхан У, а также всю съемочную команду вместе с главными героями шоу. Телепередача «Здравствуйте» завоевала репутацию программы, в которой живущие в этой эпохе обычные люди, наши с вами соседи откровенно делятся как маленькими проблемами, так и глубокими переживаниями, о которых им трудно говорить вслух. Передача также известна тем, что вызывает сочувствие и симпатию многих зрителей.