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Прекрасный разум (2) 전해 드릴게요

#Говорим как герои сериалов l 2018-12-31

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

전해 드릴게요

[Чонхэ дырильгэё] 

Я передам 


Грамматика 

전해 드릴게요. Глагол 전하다 переводится, как «передать что-либо». Сюда добавляется глагольная конструкция «основа глагола + 아/어 드리다» - «делать что-л., для кого-л».  Т.е. глагол 전하다 в форме деепричастия 전해 сочетается с конструкцией, что получается 전해 드리다. В нашем диалоге выражение состоит в форме будущего времени неофициально-вежливой стили речи 전해 드릴게요.



- 저한테 서류 주시면 제가 동료한테 전해 드릴게요.

- Дайте мне документ, я передам его коллеге.


- 잠시 기다려주세요, 오셨다고 전해 드릴게요. 

- Подождите на минутку, я передам, что вы пришли.


Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


전해 주세요 – «Передайте, пожалуйста».

전해 주시겠어요? – «Не передадите ли вы?» 


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