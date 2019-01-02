



Дата рождения: 16 июня 1993 г.

Место рождения: г. Сеул

Дебют: триллер [Слепой], 2011 год





Пак По Гом – корейский киноактер и исполнитель. С самого детства занимался в спортивном кружке, что привело его в профессиональное плавание. Однако в 15 лет ему не удалось преодолеть внезапную потерю спортивной формы, вследствие чего он бросил плавание. Далее будущий кумир миллионов загорелся желанием стать композитором и исполнителем собственных песен. В 11 классе он всерьёз стал задумываться о карьере профессионального музыканта и начал решительно действовать. В итоге на его заявки вместе с видеозаписями, на которых он поёт и исполняет на пианино, положительно ответило сразу несколько продюсерских центров. Первым оказался центр Sidus HQ, с которым начал работать начинающий артист. В центре ему предсказали блестящее будущее, только не в музыке, а в кино, и с тех пор Пак По Гом начал развиваться в качестве актера. После дебюта в 2011 году в триллере режиссера Ан Сан Хуна «Слепой» (블라인드), Пак По Гома пригласили сниматься в различных телесериалах и фильмах. За 2013-2015 год он успел сыграть в телесериалах «Удивительная мама» (원더풀 마마), «Весьма хороший сезон» (참 좋은 시절), исторической картине «Мёнрян» (명량), где главную роль сыграл легендарный корейский актер Чхве Мин Сик, а также криминальной драме «Китайский квартал» (차이나타운). В период с 2015 по 2016 год карьера Пак По Гома резко пошла вверх – всё благодаря ролям в двух нашумевших сериалах «Ответь, 1988» (응답하라 1988) и сериале телеканала KBS2 «Нарисованный облаком лунный свет» (구르미 그린 달빛). В 2016 году он стал одним из самых популярных и успешных актёров в стране, а в 2017 году удостоился сразу трёх наград (на церемонии награждения Seoul Drama Awards, на восьмой церемонии награждения Korean Popular Culture and Arts Awards и на церемонии «Звезда корейского туризма»)

В ноябре 2018 года на телеэкранах состоялась премьера нового романтического сериала «Мой парень» (남자친구), в котором главные роли сыграли Пак По Гом и звезда корейского кино, актриса Сон Хе Гё.



