Рекордный объём южнокорейского экспорта в 2018 году

В прошлом году южнокорейский экспорт составил рекордные 605 млрд 540 млн долларов. В результате РК стала седьмым государством после США, Германии, Китая, Японии, Нидерландов и Франции, с годовым экспортом, превышающим 600 млрд долларов. На долю РК приходится 3,1% мирового экспорта. По объёму экспорта РК заняла шестое место в мире. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Экспорт нефтепродуктов вырос по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 33,5%, полупроводников - на 29,4%, компьютеров - на 17,3%, химических продуктов – на 12%, продукции машиностроения – на 10,2%, текстильной продукции - на 2,5%. Экспорт потребительских товаров, таких как косметика, медицинские препараты и одежда вырос на 3,2%. Это обусловлено оживлением глобальной экономики и распространением «халлю» - волны корейской массовой культуры.

Зарубежные поставки судов сократились на 49,6%. Сокращение экспорта отмечено в таких категориях товаров как средства связи, бытовая электроника, дисплеи, продукция из стали, автомобили и комплектующие. Причина уменьшения показателей состоит в сокращении мирового спроса и усилением торгового протекционизма. В целом южнокорейский экспорт увеличился в США, Индию, страны АСЕАН. Однако в страны Ближнего Востока и Латинскую Америку экспорт сократился. В страны СНГ экспорт вырос на 17,7%, в Китай и Японию– на 14,2% Прошлогодний экспорт превысил показатель 2017 года на 5,5%, оказавшись самым высоким с 1948 года, когда РК начала экспортировать свою продукцию. Импорт также оказался рекордным, составив 535 млрд долларов. Соответственно, максимальным оказался и объём внешней торговли – 1 трлн 140,5 млрд долларов. Профицит торгового баланса фиксируется 10 лет подряд. На этот раз он составил 70,5 млрд долларов.



