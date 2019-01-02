Новогоднее обращение лидера КНДР Ким Чон Ына

Утром 1 января лидер КНДР Ким Чон Ын выступил с традиционным новогодним обращением к народу, которое транслировало Центральное телевидение. Он выразил готовность встретиться в 2019 году с президентом США Дональдом Трампом и направить усилия на достижение результатов, благоприятных для мирового сообщества. Одновременно Ким Чон Ын подчеркнул, что Пхеньян будет вынужден искать альтернативный курс, «если Вашингтон неправильно истолкует терпение, проявляющееся народной республикой» в ожидании ответных шагов. Касаясь межкорейских отношений, Ким Чон Ын отметил готовность создать на Корейском полуострове прочный пояс мира. Он назвал беспрецедентным проведение в прошлом году трёх межкорейских саммитов. Соглашение в военной сфере Ким Чон Ын назвал фактической декларацией о ненападении. При этом он подчеркнул недопустимость размещения в РК стратегических вооружений, призвав Сеул не проводить совместные с внешними силами военные учения.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил готовность во второй раз встретиться с северокорейским лидером. «Я с нетерпением жду встречи с председателем Кимом, который так хорошо понимает, что его страна обладает огромным экономическим потенциалом!»,- написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. Однако глава Белого дома не стал комментировать остальную часть выступления Ким Чон Ына, в том числе, предупреждение «не проверять терпение» Пхеньяна с помощью санкций и давления. В этой связи эксперты оценивают реакцию Дональда Трампа как положительную. В условиях, когда контакты между Пхеньяном и Вашингтоном оказались в тупике, очередной американо-северокорейский саммит приобретает особое значение.