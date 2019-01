Специальный «Минин плейлист»

© Getty Images Bank

На четвёртой неделе декабря уходящего года в эфир вышел специальный выпуск рубрики «Минин плейлист», украшенный песнями-заявками наших радиослушателей.

Открыла выпуск песня 'Sing for you’, название которой лучше всего отразила общее настроение специальной рубрики. Эту композицию бойз-группы 'EXO’ предложила включить постоянная радиослушательница Дарья Бугакова из Калининградской обл. Затем в эфире прозвучала песня 'Bboom Bboom' гёрлз-группы 'MOMOLAND', выбранная нашим старым радиослушателем Борисом Мазуровым из Московской обл.

Итак, до конца 2018 года осталось чуть больше недели. Следовательно, в памяти всплывают громкие события, произошедшие за уходящий год в Корее. О наиболее важных из них упомянул в послании наш постоянный радиослушатель Владимир Гудзенко из г. Луховиц. В послании он написал о трёх меж корейских саммитах, прошедших в 2018 году, а также выразил веру в то, что объединение страны утренней свежести непременно состоится в будущем! Мы, несомненно, присоединились к его словам. А на наших волнах прозвучала композиция «Прекрасная страна» певицы Сон Со Хи из подборки патриотических песен Владимира.

Несмотря на изменение климата, зима в Корее все ещё ассоциируется с белоснежными хлопьями снега. Так что заявка на песню «Падает снег» певицы Инсуни нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Балыкина из Нижегородской обл. была очень даже кстати. Он верно заметил, написав нам, что эта композиция лучше всего передает новогоднюю атмосферу Кореи. Ещё он добавил, что именно этой песней ему хотелось бы поздравить всех слушателей русской службы всемирного радио KBS с наступающими рождественскими и новогодними праздниками и пожелать им удачи, радости и крепкого здоровья! А так как до доброго рождества осталось совсем немного в эфире прозвучала песня 'The Magic of Christmas Time' или «Волшебство рождественского времени» певицы Тхэ Ён, которую предложила исполнить одна из молодых наших радиослушателей - Юлия Панчина из Республики Мордовии. Кстати, говоря о празднике, мы не могли не вспомнить нашего постоянного радиослушателя Владимира Пивоварова из г. Боярки, которому 16 декабря исполнилось 44 года. Традиционно, он попросил проиграть в программе песню «Группа крови» группы «Юн Дон Хён бенд», а мы, конечно, с удовольствием включили её в эфир и от всей души поздравляли Владимира с днём рождения! А затем на наших волнах прозвучала песня 'Tomorrow' или «Завтра» в исполнении бойз-группы «Бантхан сонёндан», которую предложил проиграть в рубрике наш радиослушатель Арне Tимм из Эстонии. Позвольте отметить, Арне Tимм впервые написал нам впервые. Мы, конечно, были очень рады посланию. Дорогие радиослушатели, пишите нам! Мы всегда только рады!

А автором последнего послания, зачитанного в рубрике «Минин плейлист» декабря, стал наш радиослушатель Виктор Варзин из Ленинградской обл. Он отправил такое чудное послание: «Уважаемые сотрудники KBS! Присылаю свою музыкальную заявку: 'Twice' – 'Уes or yes.' Хочу услышать эту песню, потому что, если мне зададут вопрос будет ли Новый год счастливым для слушателей KBS, меня и Вас? - Для ответа у меня припасено два варианта: «Да или да». Каждому счастья в Новом году! :)…»

Как всё это мило и любезно с вашей стороны! Мы с Машей искренне надеемся, что ваши сердечные пожелания непременно сбудутся! А на наших волнах прозвучала песня «Да или да!» гёрлз-группы 'TWICE'.





