



В начале нового года корейцы, как и сейчас, раньше тоже загадывали желания и проводили специальные обряды: просили духов, предков, богов или других покровителей исполнить их мечты. Кроме того, в начале года корейцы отгоняли несчастья и вешали на двери талисманы, а иногда даже совершали специальные обряды. Подробности вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 395. Обряды в начале нового года

* Марш "Тэчхвитха" - Оркестр народных инструментов Государственного центра традиционной музыки

* Песня "До ухода этой ночи"- Ансамбль "Соульчжиги"

* Песня из обряда "Самчжэпхури" - Ю Чжи Сук (вокал)