Обряды в начале нового года
2019-01-02
#Мелодии Кореи l 2019-01-02
В начале нового года корейцы, как и сейчас, раньше тоже загадывали желания и проводили специальные обряды: просили духов, предков, богов или других покровителей исполнить их мечты. Кроме того, в начале года корейцы отгоняли несчастья и вешали на двери талисманы, а иногда даже совершали специальные обряды. Подробности вы услышите в нашем выпуске.
Выпуск 395. Обряды в начале нового года
* Марш "Тэчхвитха" - Оркестр народных инструментов Государственного центра традиционной музыки
* Песня "До ухода этой ночи"- Ансамбль "Соульчжиги"
* Песня из обряда "Самчжэпхури" - Ю Чжи Сук (вокал)
2019-01-02
2019-01-02 14:25:51
2019-01-02