Глава 8. Хо Сэн Вон вернулся на родину (4)

После визита богатого торговца Пёна в дом Хо Сэн Вона соседи стали совсем иначе относиться к нашему герою. История об отказе от денег удивила тех, кто свысока отзывался о его способностях. Жители глубоко раскаивались за то, что издевались над ним. В знак уважения люди кланялись при встрече с ним. Они тихо проходили мимо дома учёного, так как боялись помешать нашему герою.

В свою очередь, богатый торговец Пён неустанно заботился о своём духовном наставнике. Он ежемесячно привозил Хо Сэн Вону необходимое количество риса, давал ему хлопчатую ткань для шитья одежды. Честно говоря, наш герой этому радовался, ведь его больше не беспокоил голод. Однако, когда ему казалось, что подарки слишком дороги для него и его семьи, то он категорически отказывался. Но всё же была одна вещь, которая его особо радовала: иногда Пён приносил ему спиртное, и тогда Хо Сэн Вон радостно встречал его. За бутылкой спиртного они вели беседу. Так прошло два года, их дружба становилась крепче.

Однажды сидели они за бутылкой спиртного, как обычно, и беседовали. Пён задал вопрос, которым всё время интересовался: «Как вы сумели заработать целый миллион нян лишь за пять лет?»

Хо Сэн Вон со смехом ответил: «Это очень просто. Подумай о нашей экономике: наша страна не ведет торговлю с зарубежными государствами. К тому же транспортная сеть настолько не развита, что люди не могут использовать телегу для перевозки грузов. Следовательно, производство, перевозки, потребление товаров происходят только в пределах территории страны. Теперь смотри: тысячи нян достаточно, чтобы приобрести понемногу продуктов десяти наименований. Это более безопасно, ведь даже если некоторые из них не пользуются таким высоким спросом, как ожидалось, но всё равно можно получить прибыль от продаж остальных видов товаров. Люди обычно ведут бизнес по такой логике. Однако я не таков. У меня было 10 тысяч нян, которые я занял у тебя. За эти деньги я решил скупить всё количество одного вида товара. Естественно, это вызывало серьёзный дефицит данного вида товара и резкий подъем цены. Я просто дождался нужного момента. Такая стратегия сработала удачно, т.к. корейцы торгуют только внутри страны. Однако этот способ загоняет людей в сложное материальное положение. В конце концов мирные жители превращаются в грабителей. Видишь, какая слабая у нас структура экономики? Представляешь, какая страшная ситуация возникает, если кто-нибудь злоупотребляет такой стратегией?