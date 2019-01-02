Митинги перед посольством Японии в РК проходят уже 27 лет

Каждую среду перед посольством Японии в РК проходят митинги с требованием признать факт сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны. Митинги начались ещё в январе 1992 года, когда в Сеул прибыл с рабочим визитом тогдашний премьер-министр Японии Киити Миядзава. 2 января у здания японского посольства состоялся очередной, 1.368-ой митинг. Его участники требовали от японских властей признания факта сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны. Остальные требования связаны с основным: принесение официальных извинений и возмещение ущерба всем жертвам данного военного преступления.

Застой в отношениях РК и Японии связан с целым рядом моментов. 29 ноября прошлого года Верховный суд РК принял положительное решение о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации компанией Mitsubishi Heavy Industries. Совсем недавно ситуацию усугубил инцидент с южнокорейским корабельным радаром, который, как утверждает Токио, наводился на патрульный самолёт японских сил самообороны в водах Восточного моря. Официальный Токио подходит к вопросу сексуального рабства в японской армии не с гуманной, а с политической точки зрения. Япония, ссылаясь на международные принципы, пытается закрыть данный вопрос на дипломатическом уровне. Однако проблема сексуального рабства в японской армии относится к преступлениям против человечества, потому она не может быть предметом так называемого “торга” на политическом и дипломатическом уровнях.