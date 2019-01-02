Дональд Трамп о втором американо-северокорейском саммите  

Президент США Дональд Трамп, выступая 2 января в Белом доме на заседании Кабинета министров, сообщил о получении “отличного письма” от лидера КНДР Ким Чон Ына. Глава Белого дома подчеркнул, что второй американо-северокорейский саммит состоится в не столь отдалённом будущем. Дональд Трамп всё это время вскользь упоминал о возможности проведения очередного саммита. Очень часто в речи американского президента можно было услышать об определённом прогрессе в диалоге с КНДР и ожидании встречи с Ким Чон Ыном. Стоит отметить, что Ким Чон Ын уже не в первый раз посылает письмо Дональду Трампу. Так, письменное обращение главы КНДР сыграло решающую роль в проведении июньского саммита в Сингапуре.

Новый год принёс новые надежды на скорейшее проведение саммита США и КНДР. Об этом свидетельствуют новогоднее обращение Ким Чон Ына, ответная речь Дональда Трампа и, наконец, письмо северокорейского лидера. Всё это свидетельствует о твёрдом намерении двух стран найти компромисс. В настоящее время ситуация находится в замороженном состоянии. Обнадёживает тот факт, что КНДР остановила производство и испытания ядерного оружия, а Вашингтон в своих обращениях упомянул о северокорейской экономике. Такая позиция сторон может привести к достижению согласия. Вместе с тем, некоторые аналитики делают скептические анализы. Так, не состоялись рабочие встречи госсекретаря США Майкла Помпео с заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем, а также переговоры между спецпредставителем госдепартамента США по вопросам КНДР Стивеном Бигеном и заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.



