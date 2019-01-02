Новогоднее обращение Ким Чон Ына

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Глава Северной Кореи Ким Чон Ын, выступивший 1 января с новогодним посланием, подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации и готовность вновь встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В новогодних обращениях обычно определяются основные приоритеты деятельности правительства КНДР на наступивший год. Аналитиков интересует, будет ли сделан прорыв в переговорном процессе между Пхеньяном и Вашингтоном, в котором на протяжении последних месяцев наблюдается застой. Оценку новогодней речи Ким Чон Ына даёт профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Анчжу.