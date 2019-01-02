Праздники на Юге и Севере

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В ушедшем году в ситуации на Корейском полуострове произошёл поворот в сторону мира: трижды встречались лидеры Юга и Севера, состоялся первый северокорейско-американский саммит. Благодаря происходящему, в последнее время о Северной Корее всё чаще говорят во всем мире, в связи с чем растёт интерес к этой стране, которую называют «страной-отшельником». Начиная с этой недели, в рамках нашей передачи будет выходить новая рубрика «Сближаясь с Севером», которая поможет вам больше узнать о северокорейском обществе, чтобы лучше понимать эту страну. Сегодня мы расскажем о том, как на Севере празднуют наступление Нового года по лунному календарю. Говорит профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.