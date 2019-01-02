Объём валютных резервов РК достиг нового рекорда 

На протяжении десяти последних лет РК увеличивает свои валютные резервы. Они представляет собой ценные бумаги, специальные права заимствования и запасы золота. Валютные резервы обеспечивают финансовую стабильность государства, характеризуются высоким уровнем ликвидности, благодаря чему могут использоваться для оплаты внешних долгов или проведения международных финансовых операций. По состоянию на конец декабря прошлого года объём южнокорейских валютных резервов составил 403 млрд 700 млн долларов. Их основную часть составляют ценные бумаги, объём которых в конце прошлого года оценивался в 379 млрд 600 млн долларов, что на 3 млрд 300 млн долларов выше по сравнению с показателями 2017 года. Специальные права заимствования РК оценивались в 3 млрд 400 млн, резервная позиция в МВФ – в 2 млрд 100 млн долларов, а запасы золота - в 4 млрд 800 млн долларов.





В последние 20 лет РК проводит политику увеличения своих валютных запасов. После мирового финансового кризиса 1997 года основная часть иностранного капитала была выведена из страны, в результате чего её валютные резервы достигли критической отметки в 3 млрд 900 млн долларов. Страна получила валютный транш от МВФ. Однако благодаря чётко выверенной политике уже на следующий год валютные резервы составили 52 млрд долларов, а в 2001 году была погашена задолженность перед МВФ. С тех пор РК непрерывно наращивает свои валютные резервы. По данным на конец 2017 года, РК занимала восьмое место в мире по их объёму после Китая, Японии, Швейцарии, Саудовской Аравии, США, России и Индии.



