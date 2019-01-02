В начальных школах РК будут введены альтернативные учебники

В южнокорейских начальных школах планируется ввести систему альтернативных учебников для учеников с третьего по шестой класс. 3 января соответствующий план представило министерство образования в рамках либерализации учебного процесса. «Учебники не являются абсолютным источником знаний. Поэтому было бы неправильным использовать однотипные учебники.», - говорится в документе. В связи с этим была принята инициатива предоставления права свободного выбора учебной литературы. Авторы реформы подчёркивают важность сохранения баланса между контролем со стороны государства и позицией специалистов в различных областях. Система альтернативных учебников позволит гражданским специалистам создавать различные учебники. Рост конкуренции на рынке образовательной литературы позволит улучшить качество самих учебников.





Существует три основных вида учебной литературы. Это учебники министерства образования РК, основное содержание которых регламентировано государственными стандартами. Строгий контроль со стороны государства обеспечивает единые стандарты учебной литературы для ряда основных дисциплин. Есть и другой вид учебников, прошедших проверку на соответствие государственным стандартам. Наконец, третий вид - учебная литература, составляемая негосударственными издательствами или частными лицами. В настоящее время в Корее разрешено использование только первых двух видов учебников. Однако в министерстве образования сообщили о намерении ввести свободный выпуск образовательной литературы по ряду специальных дисциплин в школах высшей ступени.