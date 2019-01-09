Рекордный объем экспорта в 2018 году

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В 2018 году южнокорейский экспорт вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом и составил рекордные 605 млрд 540 млн долларов. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Для южнокорейского экспорта это рекордный показатель за всю его 70-летнюю историю, причём рубеж в 500 млрд долларов был преодолён всего семь лет назад. В результате Республика Корея стала седьмым государством после США, Германии, Китая, Японии, Нидерландов и Франции с годовым экспортом, превышающим 600 млрд долларов. На её долю приходится 3,1% мирового экспорта, при этом уже второй год подряд страна занимает шестое место в мире по объёму экспорта.

Показатели выросли в шести из тринадцати основных экспортных отраслей, в том числе, в сферах полупроводников, нефтехимии и машиностроения, тогда как в остальных семи отраслях объем экспорта снизился. Это судостроение, средства связи, бытовая техника, дисплеи, автомобильная промышленность, автозапчасти и металлургия.

Больше всего повысился экспорт нефтехимических продуктов и полупроводников. Примечательно, что увеличился экспорт косметики, медицинских товаров и одежды, что, скорее всего, связано с массовым распространением корейской культурной волны "халлю". В целом, южнокорейский экспорт увеличился в США, Индию, страны АСЕАН, но сократился в страны Ближнего Востока и Латинскую Америку.

Вместе с тем, импорт вырос на 11,8%, тоже составив рекордные 55 млрд долларов, а общий объём внешней торговли – 1 трлн 140 млрд долларов. Профицит торгового баланса фиксируется уже 10 лет подряд, и на этот раз он составил 70,5 млрд долларов.

В 2019 году правительство планирует вновь увеличить экспорт, однако необходимо будет учесть такие неблагоприятные факторы как торговые войны между США и Китаем, замедление роста мировой экономики, распространение политики протекционизма.