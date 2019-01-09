Перспективы развития отношений между США и КНДР

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Лидер КНДР Ким Чон Ын выступил с традиционным новогодним обращением к народу, в котором выразил готовность встретиться в любое время с президентом США Дональдом Трампом и направить усилия на достижение результатов, благоприятных для мирового сообщества. Глава КНДР подтвердил намерение создать на Корейском полуострове прочный пояс мира, подчеркнул недопустимость проведения совместных военных учений с зарубежными государствами, а также применения стратегических сил. Ким Чон Ын выразил желание возобновить работу туристического комплекса в горах Кымгансан и Кэсонского индустриального комплекса, не требуя для этого выполнения каких-либо условий. Кроме того, он подчеркнул, что не намерен создавать, испытывать и использовать ядерное оружие. По его словам, если США примут ответные меры, то ядерное разоружение произойдёт гораздо быстрее. Если же Вашингтон будет по-прежнему оказывать давление, то Пхеньяну придётся искать альтернативный путь.

В ответ на новогоднее обращение Ким Чон Ына Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter написал следующее: "Я с нетерпением жду встречи с председателем Кимом, который так хорошо понимает, что его страна обладает огромным экономическим потенциалом!" С учётом того, что переговоры зашли в тупик, ответ Трампа можно расценивать как попытку решить вопрос.

Второго января глава Белого дома сообщил о том, что получил от своего северокорейского коллеги "отличное" письмо. По словам президента США, второй северокорейско-американский саммит может состояться в недалёком будущем. Тем не менее, организовать его будет непросто, так как на этот раз сторонам придётся обсудить более конкретные вопросы. Пхеньян продолжает настаивать на поэтапном отказе от ядерной программы в обмен на смягчение санкций, тогда как Вашингтон требует необратимой денуклеаризации.