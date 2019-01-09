Первая звёздная пара 2019 года

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На свет появилась первая официальная звёздная пара 2019 года. Это участник мужской поп-группы EXO пр имени Кай (настоящее имя Ким Чжон Ин, 25 лет) и участница женского поп-коллектива BLACKPINK Дженни (Ким Дженни, 23 года). 1 января в Сети стали активно ходить слухи об отношениях между Каем и Дженни, в итоге продюсерский центр Кая, компания SM Entertainment сделала официальное заявление о том, что между молодыми людьми действительно есть симпатия. В тот же день в продюсерской компании Дженни YG Entertainment заявили, что ничего не знают об этом, 4 часа спустя после заявления SM в компании YG подтвердили данную информацию. Пара Кай-Дженни стали первой официальной парой от SM и YG соответственно. Напомним, оба продюсерсих центра являются крупнейшими в Корее, а сами молодые артисты выступают в одних из самых топовых поп-групп страны, поэтому миллионы поклонников несказанно обрадовались этой новости и отправляют паре поздравления.