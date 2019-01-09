Актриса Хан Га Ин беременна во второй раз

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На ежегодной церемонии вручения наград 2018 MBC Drama Awards актёр Ён Чжон Хун рассказал, что его супруга, известная актриса Хан Га Ин ждёт второго ребёнка. 30 декабря в открытом концертном зале, расположенном в столичном районе Санам, состоялась ежегодная церемония награждения MBC в сфере кино. Ведущими вечера стали Ким Ён Ман и Со Хёни. В тот день актёр Ён Чжон Хун удостоился награды в категории «Лучшая роль», получив драгоценный трофей он, в сердах поделился с присутствующими и телезрителями хорошей новостью: «Сегодня я хочу поблагодарить мою супругу, которая поддерживает меня дома и везде, вы знаете, я её фанат «Номер один», а она моя фанатка «Номер один»! А также хочу поблагодарить мою красавицу-дочку. В следующем году у нас в семье пополнение. Будем надеяться, чтобы наш малыш родился сильненьким, здоровеньким, и чтобы рос счастливым ребёнком». На эти слова весь зал разразился аплодисментами, а Ён Чжон Хун добавил: «Награду получил я, а заслужила её вся наша команда». Хан Га Ин и Ён Чжон Хун поженились в апреле 2005 года, в 2016 году у них родилась первая дочь.