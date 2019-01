Сольный дебют ребят из группы Wanna One

© YONHAP News

По информации многих источников из шоу-бизнеса, Юн Чжи Сон, участник популярной мужской поп-группы Wanna One, в середине февраля дебютирует в качестве сольного артиста. Примерная дата дебюта назначена на 20 февраля 2019 года. После начала сольного плавания Юн Чжи Сона в бой отправится Ха Сон Ун, примерно на неделю позже своего товарища по группе. В коллективе Wanna One Юн Чжи Сон является лидером и самым старшим по возрасту, для полноценного дебюта в группе он готовился целых 7 лет, а в эфире музыкального шоу PRODUCE 101 продемонстрировал свой талант и свой многолетний опыт. Напомним, 31 декабря в городе Коян провинции Кёнги группа Wanna One провели свой последний концерт и официально закончили свою полуторагодовалую историю. Теперь бывшие участники коллектива ступят каждый своего дорогой: кто-то начнет сольную карьеру, а кто-то вольется в состав новых групп. Время покажет.