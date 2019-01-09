«Этот негодяй в моем теле» (내 안의 그 놈, 2018)

В Корее прошла 33-я музыкальная церемония «Золотой диск»!
2019-01-09
#Новости шоу-бизнеса l 2019-01-03
Жанр: фэнтези, комедия
Режиссер: Кан Хё Чжин
В ролях: Пак Сон Ун, Чин Ён, Ра Ми Ран и др.
Премьера: 9 января 2019 года
Ограничение: старше 15-ти лет
Я – это ты, а ты – это я??
Дядька и школьник поменялись телами, та еще будет умора!
Типичный дядька со старомодными штучками и интересами Пхан Су случайно падает с крыши, да прямиком на старшеклассника по имени Дон Хён, после чего два главных героя магическим образом обмениваются телами. Но это еще не все! Пхан Су в теле Дон Хёна встречает свою первую любовь Ми Сон и дочь Хён Чжон, о существовании которой он даже не подозревал... Что же будет дальше!
2019-01-09
2019-01-08
2019-01-08