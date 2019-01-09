«Этот негодяй в моем теле» (내 안의 그 놈, 2018)





Жанр: фэнтези, комедия

Режиссер: Кан Хё Чжин

В ролях: Пак Сон Ун, Чин Ён, Ра Ми Ран и др.

Премьера: 9 января 2019 года

Ограничение: старше 15-ти лет





Я – это ты, а ты – это я??

Дядька и школьник поменялись телами, та еще будет умора!





Типичный дядька со старомодными штучками и интересами Пхан Су случайно падает с крыши, да прямиком на старшеклассника по имени Дон Хён, после чего два главных героя магическим образом обмениваются телами. Но это еще не все! Пхан Су в теле Дон Хёна встречает свою первую любовь Ми Сон и дочь Хён Чжон, о существовании которой он даже не подозревал... Что же будет дальше!