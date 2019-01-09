Актриса Ли Ён Э выкупит женскую клинику

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Первая в стране женская клиника «Чеиль» впервые за 55 лет со дня своего существования переживает кризис и находится буквально на грани закрытия. К этой новости известная актриса Ли Ён Э не осталась равнодушной. 1 января газета Кёнхян подтвердила информацию о том, что Ли Ён Э станет участником консорциума. Самые близкие источники заявили, что 31 декабря некто созвонился с газетой Кёнхян и сказал, что если клиника «Чеиль» подаст необходимые заявления в суд, то актриса Ли Ён Э, а также еще несколько заинтересованных лиц смогут выкупить больницу. Звезда корейского кино не осталась равнодушной к проблеме, так как родила всех своих детей в этой клинике, а также регулярно посещает гинекологию и детское отделение. Когда весной 2018 года у учреждения начались трудности, она неоднократно предлагала свою помощь. «Чеиль» открыла свои двери в 1963 году и на данный момент переживает сильнейший за все года финансовый кризис. В ноябре 2018 года руководству больницы пришлось закрыть стационарное отделение и родильную палату, а 29 декабря закрылось амбулаторное лечение, что означает полное прекращение работы.