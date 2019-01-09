Samsung Electronics и Apple развивают сотрудничество 

Samsung Electronics завершила патентную войну с Apple, длившуюся семь лет, начав развивать сотрудничество. Судебные разбирательства продолжались с 2011 года, когда Apple обвинила Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность, а именно в копировании дизайна смартфона iPhone. В 2012 году суд Калифорнии обязал Samsung выплатить 399 млн долларов. После повторного разбирательства сумма компенсации была увеличена до 539 млн долларов. Но в конце июня прошлого года стороны урегулировали спор во внесудебном порядке, договорившись отозвать иски и снять оставшиеся взаимные претензии. Примечательно, что примирение двух компаний происходит на фоне некоторого спада их показателей. С начала года среди компаний отрасли информационных технологий растёт обеспокоенность резким ухудшением прогнозов Apple, которое назвали Apple Shock. В частности, 2 января после закрытия торговой сессии на Нью-Йоркской бирже Apple резко понизила прогноз по выручке за первый квартал, указав, что отметка снизится на 5-9% в связи с падением продаж в Китае. Такие новости отрицательно сказались на рынках ценных бумаг Китая, РК и других стран.





Высока вероятность того, что это напрямую скажется на южнокорейских компаниях, так как Apple является крупнейшим заказчиком полупроводников и IT-комплектующих в мире. Так, 6% заказов в Samsung Electronics приходится на Apple. В LG Display доля составляет 32%, в SK Hynix 13%, в LG Innotech 55%. Кроме того, отмечается, что темпы роста рынка полупроводников достигают своего предела. Прогнозы спада показателей Samsung Electronics и SK Hynix в этом сегменте за четвёртый квартал 2018 года уже оправдались. Состояние рынка полупроводников на данный момент напрямую влияет на экономические показатели РК. В прошлом году в общем объёме южнокорейского экспорта, составившего 605,5 млрд долларов, на полупроводники пришлось более 20% или 126,7 млрд долларов.



