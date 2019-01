Участники: Чу Хак Нён, Ён Хун, Чу Ён, Хён Чжэ, Сан Ён, Хваль, Кю, Кевин, Джейкоб, Эрик и Ню

Дебют: первый мини-альбом [THE BOYZ DEBUT ALBUM [THE FIRST]], 2017 г.

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: танцевальная





Мужская группа THE BOYZ была сформирована под эгидой Kre.ker Entertainment. 6 декабря 2017 года группа выпустила первый альбом [THE BOYZ DEBUT ALBUM [THE FIRST]] с заглавной композицией «Мальчик» (소년 (Boy)). 3 марта 2018 года ребята выпустили второй альбом из шести композиций, среди которых заглавной стала Giddy Up. 12 июля того же года THE BOYZ пустили в продажу танцевальный сингл KeePer, продюсером которого стал Пак Кён, а в сентябре первый сингл альбом THE BOYZ 1st Single Album [THE SPHERE] с заглавным треком «Прямо здесь» (Right Here). Завершили конец насыщенного в плане музыки года третьим мини-альбомом [THE BOYZ 3rd MINI ALBUM [THE ONLY]] с такими треками как «Нет воздуха» (No Air), «Одна единственная» (Only ONE), 4EVER, Breath to Breath и др.