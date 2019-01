Тренды в южнокорейской экономике в 2019 году

© Getty Images Bank

В прошлом году южнокорейское общество было сосредоточено на таких трендах как «маленькое, но уверенное счастье», а также «баланс между работой и семьёй». Это связано с тем, что общество меняется, отдавая предпочтение не стремлению к огромным достижениям, а к счастью и ценностям в жизни в реальности. Какие же веяния повлияют на южнокорейских потребителей в этом году. Об этом мы поговорим с научным сотрудником Исследовательского центра анализа потребительских трендов при Сеульском государственном университете госпожой Чон Ми Ён.





Мы определили десять ключевых слов. Их можно объединить одним понятием Piggy Dream. Это можно перевести, как «свинья во сне». В Корее есть поверье, что если приснился поросёнок, то можно выиграть в лотерею или произойдёт ещё что-либо хорошее. Только в Корее такому сну придают подобное значение, но мы искренне хотим верить в это. Точно так же в 2019 году мы желаем, чтобы было как можно больше хороших событий. Поэтому и в качестве ключевого слова мы определили Piggy Dream.





Название Piggy Dream было создано из первых букв десяти ключевых слов потребительских трендов этого года, изложенных на английском языке. Среди них Play the Concept, Invite to the 'Cell Market и другие. Выбор концепта Piggy Dream связан и с тем, что наступил год золотой свиньи,. В Корее это животное ассоциируется с финансовым достатком и удачей. Также это понятие указывает на перемены, которые могут стать шансом на улучшение экономического положения, если обратить на них внимание.





Concepting! Это ключевое слово, которое призывает не вести маркетинг, а сосредоточиться на консультировании. Если обратить внимание на действия потребителя, то видно, что он не действует просто так, а словно выполняет роль и режиссирует свои действия. К примеру, сегодня человек не гуляет просто так вдоль реки Ханган. Он берёт с собой красивую скатерть, ротанговую корзинку с перекусом, цветы. То есть, человек исполняет определённую роль, как настоящий актёр. Поэтому компании, которые представляют подобные концепты, по сути, умеют торговать.





Концепт - это первое ключевое слово в списке центра анализа потребительских трендов на этот год. Если в прошлом на первом месте было оправданное и эффективное потребление, то сегодня более востребованы объединяющие концепты, интересные и эмоциональные составляющие. С развитием социальных сетей даже фотографии снимаются в определённых местах и определённым способом. В эпоху цифровых технологий услуги и продукт с чёткой концепцией являются ключом к бумажнику потребителя. Нынешний индивидуализм также меняет рынок.





Среди нас есть люди, оказывающие влияние на других через социальные сети. Их называют influencer. Но теперь не только они, но и простые люди, найдя канал сбыта, могут продавать что угодно. Таких индивидуальных мелких продавцов становится всё больше. Этот процесс схож с делением клеток организма. Поэтому новую эпоху микропродаж мы назвали Cell Market или клеточный рынок. Причём такие люди продают свой продукт не через офлайн- или даже онлайн-магазин, а через аккаунты в соцсетях или блоги.





В прошлом продукцию поставляли торговцы, имеющие офлайн-магазины или торговые базы. Сегодня на волне развития онлайн услуг и логистики каждый может открыть магазин в интернете, продавая товар и услуги. Начинается эпоха, когда один человек способен самостоятельно создать свой канал сбыта на основе соцсетей.





У нас есть слово покко, которое на английском звучит, как ретро. Мы создали новое понятие, добавив слово new или «новый». Получилось нютро. К примеру, в 90-х носили одежду широкого кроя. Кто-то, видя такую одежду сегодня, говорит, что это ретро. Но молодёжь считает, что такой вид напоминает стиль рэперов. Таким образом, мы получаем разный взгляд на одну и ту же вещь. Это связано с тем, что кто-то видел ту моду своими глазами, а современная молодёжь тогда ещё не родилась, и для неё ретро уже что-то новое. Сегодня самым популярным среди молодёжи место является не Каннам или Хондэ, а Ыльчжиро. Там гуляет молодёжь. Когда я была там, то подумала, что тут нужна реновация, всё слишком старое и дряхлое. Но молодые корейцы, видят в Ыльчжиро стиль Гонконга и чего-то подобного. Таким образом, Ыльчжиро для молодых является как раз тем самым нютро.





Другими словами нютро это новый взгляд на ретро. Между тем, новые тренды на рынке вызывают большие изменения в структуре офлайн-торговли. Обычные магазины начнут меняться словно хамелеоны. Поэтому это явление мы назвали «зоной хамелеона». Кроме этого, среди ключевых слов потребительских трендов на этот год Green Survival, указывающее на потребление экологических продуктов, Data Intelligence – функциональное применение данных, As Being Myself – уважение своего мнения и желаний, millennial – отвержение односторонней жертвенности матерей для своих семей. Всё это - отражение ожиданий на новый 2019 год, полный надежд.