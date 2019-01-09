Представлен проект реформирования системы определения МРОТ

7 января министр труда и занятости РК Ли Чжэ Гап представил проект реформирования системы определения минимального размера оплаты труда. Проект нацелен на устранение противоречий вокруг повышения данного показателя. Само его появление указывает на серьёзность последствий прежней политики властей по этому вопросу. До настоящего момента размер МРОТ определялся на основе решений комитета, состоявшего из 27 человек – по 9 представителей трудовых кругов, работодателей и представителей национального комитета по трудовым отношениям. Комитет фактически выполнял функцию посредника между интересами рабочих и деловых кругов. Сама его структура была оправдана. Но на деле действовала она не так, как было задумано. Разногласия не разрешались, а представители национального комитета лишь выражали позицию правительства. За два года после прихода Мун Чжэ Ина к власти МРОТ повысился на 30%. Такие чрезмерные меры были связаны со стремлением достичь его уровня в 10 тыс. вон в час к 2020 году, что соответствовало предвыборному обещанию Мун Чжэ Ина. Однако в итоге всё вылилось в резкое ухудшение положения малых и средних компаний, что, в свою очередь, привело к сокращению количества рабочих мест. В этой связи в различных кругах звучат требования о корректировке экономической политики правительства.





Вышеуказанный проект приведёт к двум крупным изменениям. Первое - это появление предварительного комитета, второе это увеличение количества критериев, учитываемых при установлении МРОТ. В частности, в список таковых были включены такие показатели как уровень трудоустройства, состояние экономики, социальные выплаты. Это решение оценивается положительно. Однако создание предварительного комитета получает неоднозначную оценку. Так, в деловых кругах его одобряют, а среди рабочих, наоборот, критикуют, считая, что отныне решения будут приниматься без их участия. В состав комитета будут входить сторонние эксперты. В этой связи есть опасения, что данный орган будет лишь выразителем позиции правительства. Ожидается, что споры по данному вопросу продолжатся.



